सऊदी अरब में फंसे मुरादाबाद के 134 उमरा यात्री, होटल मालिक ने सामान निकालने को कहा; वतन वापसी का टिकट हुआ 3 गुना महंगा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सऊदी अरब में हवाई अड्डों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों का असर उमरा यात्रियों की वतन वापसी पर पड़ रहा है। मुरादाबाद के 134 जायरीन सऊदी अरब में फंसे हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं।

एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानें निरस्त से उनकी वापसी नहीं हो पा रही है। ऐसे में लोग दूसरे विमानन विकल्प तलाश रहे हैं। सऊदी एयरलाइंस से वापसी का टिकट 45 से 52 हजार रुपये तक मिल रहा है। जबकि सामान्य किराया 16-20 हजार रुपये के बीच रहता था। शहर के लाकड़ी वालान, मकबरा, कुंदरकी, पाकबड़ा और ठाकुरद्वारा क्षेत्र के कई परिवारों के लोग उमरा करने के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं। लतीफ, शमसुद्दीन, आसिफ, दानिश, रहमत, नाजरीन, आफरीन, तलहा आदि लोग होटल में ठहरे हुए हैं। उनके पास रुपये भी नहीं हैं। होटल की ओर से तीन दिन खाना देने के बाद अपनी व्यवस्था करने के लिए होटल स्वामी ने कह दिया।

हालात यह हो गए हैं कि हाेटल स्वामी ने उनका सामान बाहर निकालने के लिए कह दिया है। मक्का और मदीना में रुकने के कारण होटल, भोजन और अन्य खर्च भी बढ़ रहे हैं। परिजन यहां से लगातार फोन करके उनकी स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं।

अल एन ट्रैवल्स एंड टूर के संचालक गुलरेज नाजिम ने बताया कि फिलहाल भारतीय विमानन कंपनियों की उड़ानों को लेकर अधिक परेशानी है। एयर इंडिया और इंडिगो की सेवाएं प्रभावित होने से यात्रियों को दूसरे विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं।