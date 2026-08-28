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व‍िंंध्‍याचल में गुटखा थूकने का विरोध करने पर युवक की पिटाई, सरेराह दबंगई पर उठे सवाल

By Anand Mohan Mishra Edited By: Abhishek sharma
Updated: Fri, 28 Aug 2026 12:30 PM (IST)

विंध्याचल में चलती कार से गुटखा थूकने का विरोध करने पर एक युवक को पीटा गया, जिससे उसकी आंख में ...और पढ़ें

HighLights

  1. चलती कार से गुटखा थूकने का विरोध करने पर मारपीट।

  2. पीड़ित युवक विकास कुमार की आंख में चोट आई।

  3. कस्बे में दबंगई पर पुलिस कार्रवाई की मांग तेज।

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विंध्याचल कस्बे में दबंगई का एक और मामला सामने आया है। आरोप है कि चलती कार से गुटखा थूकने का विरोध करने पर कुछ युवकों ने बाइक सवार युवक के साथ मारपीट की। घटना विंध्याचल के रेहड़ा चुंगी के पास की बताई जा रही है।

बताया गया कि मोतिया झील मार्ग विंध्याचल निवासी विकास कुमार बैंक से शिवपुर की तरफ से आ रहे थे। आरोप है कि रेहड़ा चुंगी के पास कार सवार कुछ युवकों ने चलती कार से गुटखा थूक दिया, जो विकास कुमार के ऊपर आकर गिरा। युवक ने जब इसका विरोध किया तो कार रोककर उसमें सवार युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।

पीड़ित के मुताबिक, युवक नशे की हालत में थे और विरोध करने पर उसे लगातार कई थप्पड़ मारे गए। इसी दौरान एक थप्पड़ आंख पर भी लग गया, जिससे उसकी आंख चौंधिया गई। चोट लगने के बाद वह बाइक छोड़कर नीचे बैठ गया और अपनी आंख को सहलाता रहा।

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा है कि विंध्याचल कस्बे में तेज रफ्तार और दबंगई से वाहन चलाने वाले कुछ युवकों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से राहगीरों में भय बना हुआ है। आरोप है कि कई बार तेज रफ्तार वाहन राहगीरों को टक्कर मारते-मारते बच जाते हैं और दुर्घटना होने पर वाहन चालक मौके से फरार हो जाते हैं।

स्थानीय लोगों ने पुलिस-प्रशासन से ऐसे वाहन चालकों और दबंग युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि कस्बे में कानून व्यवस्था और आम राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वहीं अब वारदात की वीड‍ियो भी वायरल हो रही है, ज‍िसमें पूरा घटनाक्रम दर्ज है। 