24 घंटे जागने वाला धार्मिक शहर बना यूपी का विंध्याचल, 64 फीसदी बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या

कमलेश्वर शरण, मीरजापुर। वन ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य साधने निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को धार्मिक पर्यटन हब बनाने की तैयारी में हैं। ऐसे में नवरात्र पर्व किसी बड़े अवसर से कम नहीं है। जगविख्यात विंध्याचल का नवरात्र मेला धार्मिक पर्यटन को आर्थिक विकास से जोड़ने का बड़ा अवसर है।

अकेले विंध्याचल में पिछले दो वर्षों में श्रद्धालुओं की संख्या में करीब 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बार यह आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ेगा। ऐसे में नवरात्र मेला आस्था संग अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा। नवरात्र में विंध्याचल 24 घंटे जागने वाला धार्मिक शहर बन गया है। पहले ही दिन छह लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। अष्टमी तक 27 लाख श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। वहीं सदियों पुरानी विंध्य त्रिकोण परिक्रमा अब धार्मिक पर्यटन की नई पहचान बन रही है। मां विंध्यवासिनी, कालीखोह और अष्टभुजा मंदिर में वर्ष 2023 में जहां करीब 73 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 78.15 लाख और साल 2025 में 1.20 करोड़ तक पहुंच गया।

यानी दो साल में श्रद्धालुओं की संख्या में करीब 64 फीसदी का उछाल आया। आस्था का यह सिलसिला 2026 में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनवरी से अगस्त तक ही करीब 90 लाख श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर चुके थे। यह संख्या पिछले पूरे साल के कुल दर्शनार्थियों की करीब 75 फीसदी है।

खास बात यह है कि यह आंकड़ा शारदीय नवरात्र के पहले का है। ऐसे में इस बार दर्शनार्थियों की संख्या नया रिकार्ड बनाएगी। मां विंध्यवासिनी के शृंगारिया शिवजी मिश्र ने बताया कि विंध्याचल में कारोबार में दोगुना बढ़ोत्तरी हुई है। पिछली बार अनुमानित लगभग 25 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। इस बार 40 करोड़ के पार की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की संख्या भी 30 लाख के पार पहुंचने की संभावना है।