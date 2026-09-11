कोल्ड स्टोरेज में आलू का भंडारण करने वाले किसानों को यूपी सरकार देगी पैसा, पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। शीतगृह में आलू का भंडारण करने वाले किसानों को उद्यान विभाग की ओर से अनुदान मिलेगा। किसानों के अधिकतम 200 क्विंटल अर्थात 400 पैकेट आलू का भंडारण करने पर 20 हजार मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना निरंतर चलती रहेगी। जनपद में संचालित पांच शीतगृहों में किसान अपना आलू सुरक्षित रख सकते हैं।

प्रदेश सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 में आलू उत्पादक किसानों को राहत देने जा रही है। भामाशाह भाव स्थितरता कोष की स्थापना की गई है। इसके लिए निजी शीतगृहों में भंडारित आलू पर प्रति क्विंटल 100 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

उप निदेशक उद्यान मेवा राम ने बताया कि एक किसान अधिकतम दो हेक्टेयर अथवा 200 क्विंटल आलू का भंडारण करके योजना का लाभ उठा सकता है। किसानों के खाते में अधिकतम 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे खाते में दी जाएगी।

किसानों को पोर्टल www.potatouphorticulture.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय किसानों को भंडारण, निकासी, भुगतान, गेट पास रसीद, आधारकार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी की छायाप्रति ऑनलाइन अपलोड करना होगा। अनुदान सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।