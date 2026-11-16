मीरजापुर में साधु बनकर आए चोरों ने महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर लूटे सोने के झुमके

जागरण संवाददाता, जमालपुर (मीरजापुर)। सरसा गांव में रविवार को चोरी के संदेह में ग्रामीणों ने दो साधु वेशधारी लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। राजेश विश्वकर्मा ने बताया कि दोनों व्यक्ति घर पहुंचे।

उनकी पत्नी सावित्री देवी को झाड़-फूंक का झांसा देकर घर के भीतर प्रवेश किया। फिर नशीला पदार्थ सुंघाकर उन्हें बेहोश कर दिया। इसके बाद वे सोने का झुमका लेकर भाग गए। पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।