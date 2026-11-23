जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चील्ह थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुर स्थित गंगा घाट पर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे स्नान के दौरान दो लोग डूबने लगे। घाट पर मौजूद महिलाओं और ग्रामीणों ने 20 वर्षीय डिंपल को बचा लिया, जबकि भदोही के मुंशीलटापुर गांव निवासी 15 वर्षीय विवेक कुमार गहरे पानी में डूब गया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

रामपुर निवासी रामसजीवन उर्फ कलंदर के बेटे गौतम की रविवार को शादी थी। परिवार और रिश्तेदार बरात में शामिल होने जौनपुर के मड़ियाहू के पास गए थे। सोमवार को बरात घर लौटी तो वहां रिश्तेदारों की भीड़ थी । इसी बीच रामसजीवन की पुत्री ज्ञानदेवी के रिश्तेदार आशीष का बेटा विवेक, पड़ोसी चील्ह के रामपुर गांव निवासी डिंपल और महिलाओं-बच्चों के साथ गंगा स्नान करने घाट पहुंचा। विवेक कक्षा नौ का छात्र था।

सभी लोग एक साथ स्नान कर रहे थे, तभी विवेक और डिंपल गंगा में डूबने लगे। शोर सुनकर घाट पर मौजूद महिलाओं ने पानी में उतरकर डिंपल को बचा लिया, लेकिन विवेक गहरे पानी में चला गया।घटना के बाद ग्रामीणों और महिलाओं ने शोर मचाया।