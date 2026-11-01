मीरजापुर में हाइवा से कुचलकर तीन लोगों की मौत, सड़क पर लगी भीड़

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जिवनाथपुर-कंचनपुर स्टेट हाईवे पर डोहरी गांव के पास रविवार की शाम सड़क हादसे में बाइक सवार मां, बेटे और दो वर्षीय मासूम की मौत हो गई। तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को अपनी चपेट में लेते हुए तीनों को कुचल दिया। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित स्वजन ने सड़क जाम कर दिया।

परिवार के लोग चालक को तत्काल गिरफ्तार करने व स्वजन को मुआवजा देने की मांग कर रहे है। जानकारी के अनुसार, भड़ेवल निवासी नीतिश बियार रविवार की शाम करीब पांच बजे अपनी मां श्यामरती और दो वर्षीय भांजी अंकिता को बाइक पर बैठाकर चंदौली स्थित अपने ननिहाल पिपरिया जा रहे थे।

अभी वे जिवनाथपुर-कंचनपुर स्टेट हाईवे पर डोहरी गांव के पास पहुंचे ही थे कि इसी दौरान तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आ गए। हाईवा की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों सड़क पर गिर पड़े और वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से कुचल गए।