देशव्यापी ‘स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन’ के दौरान प्रशासन और प्रदर्शनकारियों में गतिरोध

जागरण संवाददाता, लालगंज (मीरजापुर)। देशव्यापी ‘स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन’ के तीसरे दिन शनिवार को थाना क्षेत्र के बसही कला गांव में रीवा-वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग पर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच गतिरोध बन गया। 12 नवंबर 2026 से आल इंडिया ड्राइवर ज्वाइंट कमेटी और विभिन्न संगठनों के आह्वान पर शुरू हुए आंदोलन के तहत चालक तीन दिन से यहां तंबू लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे।

ड्राइवर महा संगठन के जिला संचालक रामकुमार गुप्ता के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने अपने वाहन खड़े कर सड़क जाम की।

आंदोलनकारियों को प्रशासन ने प्रदर्शन के लिए तीन दिन की लिखित अनुमति दी थी। समय सीमा पूरी होने के बाद लालगंज थाने की पुलिस प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और तंबू हटाने के निर्देश दिए।

उप निरीक्षक रमाशंकर यादव ने कहा कि आंदोलन जारी रखने के लिए प्रशासन से नई अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति तंबू लगाने या भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से कई जिलों में मालवाहक वाहनों की आवाजाही रुकी हुई है। इससे परिवहन और आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है।