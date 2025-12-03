सोनभद्र में चलती ट्रक में लगी आग, ड्राइवर की जलकर मौत, एक कर्मचारी झुलसा

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। देहात कोतवाली के समोगरा गांव नेशलन हाइवे 135 पर बुधवार की सुबह चलते ट्रक के इंजन में आग लग गई। हादसे में चालक विजय गिरी निवासी वाराणसी की जिंदा जलकर मौत हो गई। जबकि ट्रक में सवार ट्रांसपोर्ट का कर्मचारी राजेश चतुर्वेदी निवासी विकास नगर कालोनी वाराणसी झुलस गया।

झुलसे घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जबलपुर से सामान लादकर ट्रक वाराणसी जा रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। बताया गया क‍ि ट्रक चालक विजय गिरी जबलपुर के एक ट्रांसपोर्ट से सामान लोड करके वाराणसी जा रहा था। उसके साथ में ट्रांसपोर्ट का कर्मचारी भी था। ट्रक देहात कोतवाली क्षेत्र के समोगरा बाईपास पर पहुंचा तो किसी वाहन से टकरा गया।

टकराने के बाद ट्रक के इंजन में आग लग गई। केबिन में फंसने के कारण विजय गिरी की जलकर मौत हो गई। वही राजेश झुलस गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरह राजेश को बाहर निकालकर एंबुलेंस से मंडलीय अस्पताल पहुंचाया।