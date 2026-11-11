चुनार दुर्ग में गुलाबी पत्थरों से भव्य स्वरूप लेगी योगीराज भर्तृहरि की तपोस्थली

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। ऐतिहासिक चुनार दुर्ग में नाथ संप्रदाय के योगीराज भर्तृहरि की साधना स्थली को नया स्वरूप मिलने जा रहा है। दुर्ग परिसर में डाक बंगले के समीप उनका भव्य मंदिर बनाया जाएगा। मंदिर की स्थापत्य योजना में भारतीय सनातन परंपरा और राजस्थानी शिल्पकला का समन्वय देखने को मिलेगा।

विशेष बात यह है कि वर्तमान समाधि स्थल का गर्भगृह यथावत सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं, श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश और दर्शन की बेहतर व्यवस्था विकसित की जाएगी। मंदिर परिसर से एक ओर उत्तरवाहिनी गंगा की धारा और दूसरी ओर ऐतिहासिक चुनार दुर्ग की भव्यता दिखाई देगी।

एमआरएस ग्रुप के चेयरमैन मेघराज सिंह शेखावत की प्रेरणा और पहल पर प्रस्तावित मंदिर के निर्माण की तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए चुनार के प्रसिद्ध गुलाबी पत्थरों को तराशकर उन पर बारीक नक्काशी की जा रही है। राजस्थान के कुशल शिल्पकार पारंपरिक विधि से पत्थरों को आकार दे रहे हैं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब 1300 टन पत्थरों से 60 फीट ऊँचे मंदिर का निर्माण होगा। दुर्ग की दक्षिणी दीवार की ओर नींव निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है।

पीपीपी मॉडल के रूप में चुनार दुर्ग को विकसित कर रहे चुनार फोर्ट एंड पैलेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक प्रीतम सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर निर्माण केवल एक स्थापत्य संरचना तैयार करने का प्रयास नहीं, बल्कि चुनार की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को सम्मान देने की पहल है। चुनार के गुलाबी पत्थरों पर राजस्थान के शिल्पकारों की पारंपरिक नक्काशी इस मंदिर को विशिष्ट पहचान देगी। निर्माण की तैयारियां चल रही हैं। शीघ्र ही औपचारिक शिलान्यास कराया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाएगा।