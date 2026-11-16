हलिया से वाराणसी के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू, ग्रामीणों का सफर होगा आसान

जागरण संवाददाता, हलिया (मीरजापुर)। हलिया बाजार स्थित हनुमान मंदिर से वाराणसी के लिए रोडवेज बस सेवा रविवार से शुरू हो गई। लंबे समय से सरकारी बस सेवा का इंतजार कर रहे क्षेत्रीय लोगों को अब सीधी परिवहन सुविधा मिलेगी। इससे लोगों को जिला और तहसील मुख्यालय आने जान में सुविधा होगी।

बस प्रतिदिन सुबह छह बजकर 20 मिनट पर हलिया से रवाना होकर कोटाघाट, तिलाव, रजई, लालगंज और मीरजापुर होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। वापसी में बस शाम पांच बजकर 30 मिनट पर वाराणसी से हलिया के लिए रवाना होगी। अब तक हलिया क्षेत्र में सरकारी रोडवेज बस सेवा उपलब्ध नहीं थी।

लोगों को जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय लालगंज और वाराणसी जाने के लिए निजी वाहनों या अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। बस सेवा शुरू होने से छात्र-छात्राओं, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों, मरीजों और अन्य यात्रियों को सुविधा होगी। जिला और तहसील मुख्यालय पहुंचना भी आसान होगा।