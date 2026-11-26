जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जनपद के क्रय केंद्रों पर अब अवकाश के दिन भी किसानों से धान की खरीद होगी। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने राजपत्रित अवकाश और रविवार को खरीद जारी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने धान की खरीद में लापरवाही बरतने पर केंद्र प्रभारियों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

खरीफ क्रय वर्ष 2026-27 में जनपद में 2,10,000 टन धान खरीद का लक्ष्य है। इसके लिए 132 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 104 पर खरीद शुरू हो चुकी है, जबकि शेष केंद्रों पर कामकाज आरंभ नहीं हुआ है। गत दो नवंबर से अब तक 436 किसानों से 2232.05 टन धान खरीदा गया है, जो निर्धारित लक्ष्य का 1.06 प्रतिशत है।