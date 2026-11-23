जागरण संवाददाता, हलिया (मीरजापुर)। अतरैला राजा टोल प्लाजा के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर नेशनल हाइवे की पटरियों पर कंबलों की दुकानें सज गई हैं। राजस्थान से आए व्यापारियों ने तिरपाल बिछाकर कंबलों का स्टाक जमा किया है।

क्षेत्रीय लोगों ने खतरे की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, ठंड बढ़ने के साथ खरीदारी के लिए भीड़ जुट रही है। ग्राहक हाइवे पर वाहन खड़े कर खरीदारी करते हैं, जिससे तेज रफ्तार वाहनों के बीच हादसे का खतरा बढ़ गया है। मार्ग पर चौबीसों घंटे भारी वाहनों का आवागमन रहता है।