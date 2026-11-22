जागरण संवाददाता, मीरजापुर। आधार बनवाने और उसमें संशोधन कराने के लिए अब लोगों को सप्ताह में किसी एक कार्यदिवस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डाक विभाग ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मीरजापुर मंडल के चिह्नित डाकघरों में आधार पंजीकरण और आधार संबंधी संशोधन की सेवाएं सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

इससे नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। मीरजापुर मंडल के डाक अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि प्रथम चरण में मीरजापुर एवं राबर्ट्सगंज प्रधान डाकघरों के साथ चुनार, दुद्धी और रेणुकूट उपडाकघरों को इस सुविधा के लिए चिह्नित किया गया है।

यहां सप्ताह के सातों दिन आधार पंजीकरण और आधार में आवश्यक संशोधन की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब तक आधार संबंधी काम के लिए डाकघर पहुंचने वाले लोगों को समय और कार्यदिवस का ध्यान रखना पड़ता था। खासकर नौकरीपेशा और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को छुट्टी लेकर आधार केंद्र पहुंचना पड़ता था। कई बार भीड़ या समयाभाव के कारण बिना काम कराए लौटना भी पड़ता था।