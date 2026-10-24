PM किसान सम्मान निधि: 30 अक्टूबर को किसानों के खाते में आएगी 24वीं किस्त, दीपावली से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। किसानों को सम्मान निधि के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आगामी 30 अक्टूबर को सम्मान निधि की 24वीं किस्त मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 अक्टूबर को गुजरात के बनासकांठा से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त सीधे अन्नदाताओं के खाते में भेजेंगे।

सभी प्रदेशों, जनपदों, विकास खंडों, ग्राम पंचायतों व कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण दिखाया जाएगा। उप निदेशक कृषि विकेश कुमार पटेल ने बताया कि 24वीं किस्त जनपद के 2,91,897 किसानों के खाते में 58,37,94,000 धनराशि भेजी जाएगी।