मीरजापुर में धान खरीद आरंभ, डीएम ने किया शुभारंभ, पहले दिन 103 क्विंटल खरीद

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जनपद में 12वें दिन धान की खरीद शुक्रवार से आरंभ हुई। नवीन मंडी परिसर स्थित क्रय केंद्र सदर प्रथम ए पर 103.03 क्विंटल धान की खरीद की गई। विकास खंड सिटी के नुआव गांव के किसान सुखनंदन दुबे ने 17 क्विंटल और किसान रामानंद दूबे ने लगभग 86 क्विंटल धान बेंचा।

जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने एसपी अपर्णा रजत कौशिक के साथ किसान को माल्यार्पण व मिठाई खिलाकर धान खरीद का शुभारंभ किया। केंद्र पर रामानंद, शंकर दयाल सिंह, कमलेश मिश्रा, शिवशंकर तिवारी आदि किसान मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 10 किमी तक के किसानों का ही धान खरीद किया जाए। केंद्र के आस पास सफाई, किसानों के बैठने, पेयजल की व्यवस्था रहे।