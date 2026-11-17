जागरण संवाददाता, लालगंज (मीरजापुर)। एक गांव में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पंचायत मित्र मिथिलेश कुमार के खिलाफ दुष्कर्म समेत पांच धाराओं में केस दर्ज किया है। सोमवार को पीड़िता की शिकायत और कोर्ट के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

पीड़िता के मुताबिक, घटना 16 अक्टूबर 2026 की रात की है। वह घर के बरामदे में सो रही थी, जबकि उसके बच्चे घर के अंदर सो रहे थे। आरोप है कि मिथिलेश कुमार देर रात घर में घुसा, महिला से गाली-गलौज और अभद्रता की तथा जबरन दुष्कर्म किया।