मगध समेत आधा दर्जन ट्रेनों का एक जनवरी से बदल जाएगा नंबर, नववर्ष में टिकट लेते समय बरतनी पड़ेगी सतर्कता

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। रेल प्रशासन द्वारा परिचालनिक कारण से मगध एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन ट्रेनों का नंबर परिवर्तन किया गया है। यह नंबर एक से सात जनवरी से लागू होंगे। यात्रियों को टिकट बुक कराने के लिए नववर्ष में नए नंबर भरना होगा, तभी उनका कंफर्म होगा।

उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डा. शिवम शर्मा ने देते हुए बताया कि रक्सौल–लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस (12545) का नंबर संशोधित नंबर (15545) होगा जो सात जनवरी 2027 से प्रभावी होगा। इसी तरह लोकमान्य तिलक टर्मिनस–रक्सौल एक्सप्रेस (12546) का संशोधित नंबर (15546) होगा जो दो जनवरी से लागू होगा।

इस्लामपुर से नई दिल्ली को जाने वाली मगध एक्सप्रेस (20801) का नंबर (18633) और नई दिल्ली से इस्लामपुर को जाने वाली मगध एक्सप्रेस 20802 का नंबर 18634 होगा। यह परिवर्तन एक जनवरी से शुरू होगा। वहीं लखनऊ जंक्शन–रायपुर एक्सप्रेस (12535) का नया नंबर (15319) होगा। इसी तरह रायपुर–लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस (12536) :का नया नंबर (15320) होगा। यह परिवर्तन एक जनवरी से प्रभावी रहेगा।