मीरजापुर में खरना के साथ निर्जला व्रत शुरू, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर होगी आराधना

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। आस्था, संयम और साधना के महापर्व छठ पर शनिवार की शाम खरना अनुष्ठान के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ हो गया। दिनभर उपवास रखने के बाद व्रतियों ने स्नान कर पूरी शुद्धता और निष्ठा के साथ गुड़ की खीर, अरवा चावल और रोटी का प्रसाद तैयार किया। भगवान सूर्य को भोग लगाने और पूजा-अर्चना के बाद व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसी के साथ अन्न-जल का त्याग कर कठिन निर्जला साधना शुरू हो गई।

व्रती महिलाएं पारंपरिक छठ गीतों के माध्यम से छठी मइया की महिमा का गुणगान करती रहीं। रविवार को अस्ताचलगामी व सोमवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय अनुष्ठान का समापन होगा। खरना के बाद बाजारों में भी पर्व की रौनक बढ़ी रही। फल की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ी। नारियल, केला सहित पूजन में उपयोग होने वाले फलों के साथ बांस के सूप और दउरा की खरीदारी हुई। व्रतियों ने पूजन सामग्री जुटाने के साथ रविवार को होने वाले अर्घ्य की तैयारियां पूरी कीं।