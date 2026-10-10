20 साल से लापता पति की तलाश में भटक रही पत्नी, मीरजापुर में सुघरी देवी ने दी थाने में तहरीर

जागरण संवाददाता, लालगंज(मीरजापुर)। थाना क्षेत्र के पचोखर गांव की सुघरी देवी ने अपने पति मिश्रीलाल की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी है। मिश्रीलाल पिछले 20 सालों से लापता हैं। सुघरी देवी ने बताया कि उनके पति मिश्रीलाल मानसिक रूप से बीमार रहते थे और इसी हालत में कहीं गुम हो गए। परिवार ने उनकी बहुत तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला।

मिश्रीलाल और सुघरी देवी की शादी 35 साल पहले हुई थी। उनके तीन बेटे और एक बेटी है, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। पति के लापता होने से सुघरी देवी भी मानसिक रूप से परेशान रहती हैं। सीनियर उप निरीक्षक ब्रह्मदिन पांडेय ने बताया कि मामला काफी पुराना है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर गुमशुदगी दर्ज करेगी।