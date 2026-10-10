जागरण संवाददाता, मीरजापुर। अदलहाट के हाजीपुर गांव में शनिवार सुबह कुंए में रस्सी से फंदा लगाकर भाई के आत्महत्या किए जाने का सदमा बहन बर्दाश्त नहीं सकी और उसने भी घर में फंदे लगा लिया । दोनों की मौत हो गई। एक साथ दो मौत की घटना से पूरा गांव स्तब्ध हो गया है।

हाजीपुर गांव निवासी राम आसरे ने तहरीर दिया है कि शनिवार सुबह वह प्रतिदिन की तरह अखाड़े में व्यायाम करने गए थे। इसी दौरान अखाड़े के पास स्थित एक कुएं के निकट रस्सी के सहारे पुत्र शेष नाथ यादव उर्फ गोलू पहलवान फंदा लगाकर अपने जीवन की इहलीला समाप्त कर ली।

भाई की मौत की खबर सुनते ही कुछ ही देर बाद उनकी 21 वर्षीय बहन अनुष्का यादव भी घर में रस्सी से फंदे लगाकर लटक गई। परिजनों ने अनुष्का फंदे पर लटका देखा तो उसको नजदीकी अस्पताल ले गए ।जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। भाई के निधन की खबर से वह गहरे सदमे में थीं। एक ही परिवार में कुछ ही समय के अंतराल पर हुई दो मौतों से पूरे गांव में मातम छा गया।