जागरण संवाददाता, मीरजापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में शनिवार देर शाम एक भीषण सड़क हो गया। यहां नरायनपुर के सिकिया गांव के पास सात सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा एक ट्रक पलट गया।

हादसे में एक सवारी की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक के नीचे दबी तीन सवारियों को बाहर निकाला गया, जिसमें से एक की मौत हो चुकी थी, दो सवारियों को अस्पताल पहुंचाया गया और अन्य दबी सवारियों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। घटना की जानकारी होते ही सीओ चुनार गायत्री यादव, एसडीएम चुनार अनेग सिंह घटना की जानकारी कर मदद में जुटे हुए हैं।