उत्तर प्रदेश में देर से जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए नियम सख्त, अब रजिस्ट्रार या एसडीएम का आदेश जरूरी

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) में संशोधन के बाद विलंबित पंजीकरण के लिए नया प्रावधान किया गया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के एक वर्ष बाद, लेकिन दो वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो पंजीकरण रजिस्ट्रार, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही होगा।