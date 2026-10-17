नारायनपुर बाजार-दादरी स्पेशल ट्रेन का शकूर बस्ती दिल्ली तक किया गया विस्तार, आज होगा शुभारंभ

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों के परिचालन विस्तार का निर्णय लिया गया है। इसके तहत जनपद के नरायनपुर बाजार-दादरी-नारायनपुर बाज़ार ट्रेन 04163/04164 का प्रारंभिक अंतिम स्टेशन दादरी के स्थान पर परिवर्तित कर शकूर बस्ती दिल्ली कर दिया गया है।

हालांकि पहले दादरी तक यह ट्रेन जाती थी, लेकिन यात्रियों की मांग पर शकूर बस्ती तक जाएंगी। इसका शुभारंभ शनिवार को नरायनपुर बाजार स्टेशन से होगा। इससे पूर्वी व मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम दिल्ली के बीच एक सीधा और सशक्त रेल संपर्क स्थापित हो जाएगा।

इस ट्रेन के चलने से प्रयागराज, मीरजापुर, चुनार, कानपुर और अलीगढ़ से आने-जाने वाले यात्रियों, छात्रों और व्यापारियों को अब दादरी तक यात्रा समाप्त होने के बाद दिल्ली में प्रवेश करने के लिए बस, कैब या मेट्रो जैसी वैकल्पिक परिवहन प्रणालियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

इसके साथ ही प्रयागराज की धार्मिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों, मीरजापुर की सांस्कृतिक एवं पर्यटन पहचान तथा कानपुर, इटावा, अलीगढ़, दादरी और गाजियाबाद जैसे प्रमुख शहरों से होने वाले आवागमन को इससे सुविधा भी मिलेगी। यह सीधी सेवा न केवल यात्रियों के समय और अतिरिक्त किराए की बचत करेगी, बल्कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली जैसे अत्यधिक व्यस्त टर्मिनल स्टेशनों पर भीड़ का दबाव भी काफी हद तक कम करेगी।