नई दिल्ली-पटना के बीच शुरू हुई स्पेशल वंदे भारत, दीपावली और छठ पर घर जाना हुआ आसान

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन की तैयारी की है। नई दिल्ली-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल शुक्रवार को कानपुर सेंट्रल से होकर निकली।

इस ट्रेन की सुविधा यात्रियों को 26 नवंबर तक मिलेगी। वंदेभारत नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, मुगलसराय होते हुए पटना तक जाएगी। साथ ही कई और पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है।

उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डा. शिवम शर्मा ने बताया कि ट्रेन नंबर 02252/02251 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है। नई दिल्ली से पटना के लिए अब 18 अक्टूबर को तथा पटना से नई दिल्ली के लिए 17 और 19 अक्टूबर को ट्रेन चलेगी।