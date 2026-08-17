मीरजापुर में जमीन पैमाइश के दौरान बवाल, लेखपाल-कानूनगो के सामने चले लाठी-डंडे; 4 महिलाओं समेत 7 लोग घायल

जागरण संवाददाता, पटेहरा (मीरजापुर)। संतनगर क्षेत्र के लेदुकी गांव में रविवार को हल्का लेखपाल विनय यादव व कानूनगो हरिदास जमीन सीमांकन के लिए पहुंचे। इसी दौरान भूमि को लेकर वाराणसी से आए कुछ लोगों के साथ गांव की महिलाओं संग किसी बात को लेकर जमकर लाठी-डंडे चलने लगे। इस घटना में चार महिला समेत सात लोग घायल हो गए।

पुलिस ने दोनों तरफ मिली तहरीर के आधार सातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। गांव निवासी संजय गुर्जर का आरोप है कि हम लोग घर पर नहीं थे। इसी दौरान वाराणसी से आकर जमीन खरीदे पंचम पटेल और उनके तीन पुत्र अशोक, पवन और संजय पटेल गांव के किसी व्यक्ति के उकसावे में आकर मेरी जमीन नापने लगे।

घर की महिलाएं रोकना चाही, लेकिन नहीं माने। इसी बीच दोनों पक्ष में मारपीट हो गई। इस घटना में संजय गुर्जर की ओर से सुशीला, फूलकुमारी, निशा व तन्नू और दूसरी तरफ से अशोक, पवन और संजय पटेल घायल हो गए।