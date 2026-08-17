मीरजापुर में अदवा बांध में पांच गेट खोलने के बाद बढ़ा पानी, हलिया-हथेड़ा पुल पर पानी का तेज बहाव, आवागमन बंद

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। हलिया में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते अदवा बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए बांध के पांच गेट खोलकर अदवा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से पानी छोड़े जाने से हलिया-हथेड़ा मार्ग पर स्थित पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा है।

इससे आवागमन बंद कर दिया गया है।स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीण अपने घरों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। कई घरों में नदी का पानी प्रवेश करने की जानकारी सामने आई है। पानी बढ़ने की आशंका के चलते लोग अपने सामान को समेटकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं।