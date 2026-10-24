अवैध नशे के मकड़जाल में फंसे मीरजापुर के कई गांव, गांजा व शराब की बिक्री से युवा पीढ़ी पर संकट

जागरण संवाददाता, पटेहरा (मीरजापुर)। संतनगर थाना क्षेत्र के कई गांवों में कथित तौर पर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री से युवा पीढ़ी का भविष्य प्रभावित होने और परिवारों की परेशानियां बढ़ने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक का ध्यान आकृष्ट कर नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की है।

ग्रामीणों ने बताया कि बरईपुर खास, ककरद, पटेहरा कला, बनकी, अमोई पुरवा, रजगढ़वा, हिरदहवां, नेवढ़िया, मुस्किरा, शेरुआ, रामपुर अंतरी, रामपुर रिक्शा, घोरी, अषाढ़ी और लेदुकी सहित कई गांवों में गांजा, देशी शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री की शिकायतें हैं। उनका आरोप है कि नशे की लत के कारण कई युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और परिवारों में अशांति बढ़ रही है।