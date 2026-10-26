पूर्वी यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, मीरजापुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। प्रदेश में एक बार फिर चक्रवाती तूफान का असर दिखने और बारिश होने की संभावना है। उप निदेशक कृषि विकेश पटेल ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार 28 अक्टूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम बदल सकता है।

कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका है। सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया समेत कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।



उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। लखनऊ और आसपास के जिलों में फिलहाल तेज बारिश की आशंका नहीं है। हल्की बारिश और तेज हवाओं से मौसम ठंडा हो सकता है।