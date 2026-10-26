खराब मौसम का अलर्ट: बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से आंधी-तूफान संग भारी बारिश के आसार, अलीगढ़ में एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती मौसम तंत्र का प्रभाव यूपी के कुछ जिलों पर भी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा 28 व 29 अक्टूबर को प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंधी, वज्रपात और भारी बरसात की संभावना जताई गई है। जिला प्रशासन ने एहतियातन तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनमानस के लिए एडवाइजरी भी जारी की है।

एडीएम ने दिए निर्देश एडीएम वित्त एवं राजस्व और आपदा प्रबंधन प्रभारी प्रमोद कुमार ने जन-धन की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखने, जलभराव वाले क्षेत्रों की निगरानी, नालों की सफाई और जर्जर भवनों के संबंध में एहतियाती कार्रवाई करने को कहा गया है।

किसानों को अनाज सुरक्षित रखने के लिए जागरूक किसानों को मौसम की चेतावनी देकर तैयार फसलों और खुले में रखे अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। आपदा संबंधी सूचना के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अलीगढ़ के वाट्सएप या मोबाइल नंबर 9458445291 पर संपर्क किया जा सकता है।