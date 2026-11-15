मीरजापुर जिले को मिली 1,608 टन यूरिया, रबी की बुवाई के लिए पर्याप्त उर्वरक

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। रबी मौसम की फसलों की बुवाई के बीच किसानों को उर्वरक की कमी नहीं होगी। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर शनिवार को 1,608 टन यूरिया की रैक पहुंची। सहायक आयुक्त व सहायक निबंधक अमित कुमार पांडेय की निगरानी में उर्वरक उतरवाया गया। उन्होंने बताया कि इसका वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को किया जाएगा।

कोरोमंडल डीएपी की 2,676 टन की रैक रविवार को वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसमें से मीरजापुर जनपद को एक हजार टन डीएपी आवंटित किया गया है। जिला कृषि अधिकारी डा. अवधेश यादव ने बताया कि सरसों, गेहूं, चना और मटर की बुवाई चल रही है। इस दौरान किसान फास्फेटिक उर्वरकों के साथ नत्रजन उर्वरकों की भी मांग करते हैं।