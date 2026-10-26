मीरजापुर के 10 गांवों में Airtel-Jio का धीमा नेटवर्क, ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं प्रभावित

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। हलिया और ड्रमंडगंज क्षेत्र के करीब 10 गांवों में एयरटेल और जियो के धीमे नेटवर्क से उपभोक्ता परेशान हैं। बंजारी, पवांरी कला, मड़वा, बबुरा रघुनाथ सिंह, इंद्रवार और उटी समेत अन्य गांवों में फोन पर बात करना भी मुश्किल हो गया है।

नेटवर्क सिग्नल दिखने के बावजूद आवाज साफ नहीं आती, बातचीत के बीच आवाज कटती है और फोन संपर्क टूट जाता है। जरूरी बात के लिए लोगों को बार-बार फोन मिलाना पड़ता है। क्षेत्र के लालकुमारी सिंह, सुशीला सिंह, साधना, जगदीश कोल, अंकुर सिंह, शुभम सिंह आदि नेटवर्क की खराबी से विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई, भुगतान, बैंकिंग और अन्य डिजिटल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।