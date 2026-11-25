जागरण संवाददाता, ड्रमंडगंज (मीरजापुर)। सरकार एक ओर जहां गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रही है वहीं जिम्मेदारों की उदासीनता से योजना का लाभ ग्रामीणों को नही मिल पा रहा है। क्षेत्र के गलरिया ग्राम पंचायत में बनाया गया कूड़ा निस्तारण केंद्र (आरआरसी) जिम्मेदारों की उदासीनता से दो वर्षों से भी अधिक समय से बंद पड़ा है।

लाखों रुपये खर्च कर बनाए गए आरआरसी में ताला लटक रहा है। आरआरसी का उपयोग नही होने से स्वच्छता अभियान पर जिम्मेदारों द्वारा पानी फेरने का कार्य किया जा रहा है।तीन वर्ष पूर्व गलरिया ग्राम पंचायत में घर घर से कूड़ा एकत्र करने के लिए आरआरसी बनाया गया था। योजना के तहत कूड़ा इकट्ठा कर केंद्र पर लाना था और उसका समुचित निस्तारण करना था।

लेकिन कूड़ा निस्तारण केंद्र बनने के महज कुछ महीनों बाद से ही बंद कर दिया गया।केंद्र पर लगा ताला जंग खा चुका है।ग्रामीण रवि सिंह ने बताया कि तीन वर्ष पूर्व लाखों रुपए की लागत से बनाए गए आरआरसी में ताला बंद कर दिया गया है जिससे योजना का लाभ ग्रामीणों को नही मिल पा रहा है। कूड़ा उठान के लिए खरीदी गई गाड़ियों का भी अता पता नही है।

बताया कि बंद पड़े कूड़ा निस्तारण केंद्र को खोले जाने हेतु छह महीने पूर्व जिलाधिकारी से शिकायत की थी लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नही हुई।कहा कि सफाई दी कर्मियों के गांव में दर्शन नही होता जिससे गांव की गलियां और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी पसरी हुई है। वहीं ग्रामीण पुष्पराज सिंह व दलबहादुर ने बताया कि आरआरसी निर्माण के कुछ दिनों तक केंद्र पर कूड़ा संग्रह किया गया इसके बाद ताला लगा दिया गया।

दो वर्ष से आज तक आरआरसी का ताला नही खुला। आरोप लगाया कि आरआरसी की सड़क भी कागज पर बना दी गई है जबकि धरातल पर कुछ भी नही है। ग्रामीणों द्वारा घरों का कूड़ा सड़कों, खेतों और नालियों में फेंका जा रहा है। खुले में कूड़ा फेंके जाने से संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है।