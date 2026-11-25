जागरण संवाददाता, मीरजापुर। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरजापुर के अध्यक्ष अभयराज सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने बुधवार को नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। अधिवक्ता उमाकांत तिवारी और श्रीकांत की जमीन पर कथित तौर पर गलत तरीके से निर्माण की अनुमति देने के आदेश पर उन्होंने नाराजगी जताई।

इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि आरोपितों पर कार्रवाई नहीं हुई और नगर मजिस्ट्रेट को नहीं हटाया गया तो वे गुरुवार से धरना देंगे। एसोसिएशन के सचिव जंग बहादुर ने बताया कि नगर के बरौंधा निवासी अधिवक्ता उमाकांत और श्रीकांत की बरौंधा में जमीन है। उनका आरोप है कि नगर मजिस्ट्रेट ने उनके विपक्षी के पक्ष में जमीन पर निर्माण का आदेश दिया। इसके बाद उमाकांत और उनके विपक्षी के बीच विवाद हुआ, जिसमें श्रीकांत को गंभीर चोट आई। उनका इलाज बीएचयू के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। अधिवक्ताओं ने कहा कि वे अपनी जमीन पर निर्माण की अनुमति के लिए नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई आदेश नहीं हुआ।