जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चकबंदी विभाग की हलिया विकास खंड में बड़ी लापरवाही सामने आई है। धारा 52 का प्रकाशन हो चुके 10 गांवों के महत्वपूर्ण भू-मानचित्र गायब पाए गए। मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने लापरवाही के आरोप में मानचित्रकार जियालाल सुमन को निलंबित कर दिया है। संबंधित सीओ की भूमिका की भी जांच कर कार्रवाई किए जाने की संभावना है।

बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी मीरजापुर अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि कार्यालय से 10 ग्राम पंचायतों के भू-मानचित्र राजस्व परिषद मानचित्रालय में उपलब्ध कराने के लिए मानचित्रकार जियालाल सुमन को दिए गए थे। इनमें चौराही, बड़वार, बबुरा खुर्द, बेलाही, बेंदउर, बैसोड़ जेर पहाड़, भटवारी, भटपुरवा, रूआही और सोठिया खुर्द के भू-मानचित्र शामिल थे। इन गांवों के भू-मानचित्र डायरेक्टर लैंड रिकाडर्स, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद मानचित्रालय में जमा नहीं हो सके।