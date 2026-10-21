मीरजापुर में आए 'लक्कड़ पहलवान' को देखने उमड़ी भीड़, मनीष पहलवान को पटकनी देकर जीती 8 हजारी कुश्ती

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। अदलहाट क्षेत्र के कोलना ग्राम में मंगलवार को विजयादशमी के अवसर पर आयोजित कुश्ती दंगल प्रतियोगीता में आठ हजारी कुश्ती लक्कड़ पहलवान बनारस ने अपने प्रतिद्वन्दी मनीष पहलवान कछवां को पटकनी देकर जीती।

तीन हजारी कुश्ती चक्रधारी चकिया व संजय बनारस के बीच हुई।चक्रधारी विजेता रहे। ढाई हजारी कुश्ती सोनू सिगरा व सूरज केराकत के मध्य हुई। सूरज विजेता रहे।

एक हजार पांच सौ की कुश्ती विजय सकलडीहा व सोनल अमरा(चकिया) के बीच हुई। सोनल विजेता रहे। दो हजार की कुश्ती अखिलेश रुदौली व सुनील कछंवा के बीच हुई, अखिलश विजेता रहे। चार हजारी कुश्ती हरहुआ के देव कृष्ण ने जीती।