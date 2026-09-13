डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन पूजन, बोले- 2027 में प्रचंड बहुमत से बनेगी BJP की सरकार
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 ...और पढ़ें
HighLights
उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए।
उन्होंने 2027 में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने का दावा किया।
विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं पर डबल इंजन सरकार का जोर।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार काे विंध्याचल में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से मां विंध्यवासिनी का के चरणों में मत्था टेका। नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराया। इसके पूर्व पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचने पर भाजपाजनों और अधिकारियों ने स्वागत किया।
उप मुख्यमंत्री ने विंध्याचल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मां विंध्यवासिनी का लंबे अंतराल के बाद दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेकर, देश व प्रदेश की जनता की सेवा का जो दायित्व मिला है, उसका याेग्य तरीके से निर्वहन कर सकें।
वर्ष 2014 से लेकर 2024 तक देश व प्रदेश में मां विंध्यवासिनी की कृपा व जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। इसी प्रकार 2027 में भी तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार फिर बनेगी। देश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी विकास की रफ्तार में स्थापित रहेगा।
डबल इंजन की सरकार ने समाज के सभी वर्गाें की सेवा में बिना कोई भेदभाव किए, सभी गरीब कल्याण, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाआें के उज्जवल भविष्य, गरीब के उत्थान की याेजनाओं को जन जन तक पहुंचाया। सभी लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन पार्टी को लाभ मिलेगा।
सभी राष्ट्रीय व राज्य हाइवे आदि को सही कराया जाएगा।वर्षा अच्छी हुई है, इससे अच्छी खेती होगी और किसानों को लाभ मिलेगा। कहीं कहीं बाढ़ व अत्यधिक वर्षा के चलते नुकसान हुआ है, आंकलन करके मुआवजा दिलाया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हेलीपैड पर किया स्वागत
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार काे दोपहर एक बजकर 50 मिनट पर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष सोहनलाल श्रीमाली, भाजपा जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज, उत्तर मौर्य, अनिल सिंह, जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक, सीडीओ विशाल कुमार, पीडी धर्मजी सिंह आदि ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया।
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