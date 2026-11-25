जागरण संवाददाता चुनार (मीरजापुर)। सदानीरा गंगा के तट पर आयोजित नयनागढ़ महोत्सव में मंगलवार को संस्कृति, अध्यात्म और लोककला का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्तिक मास की आध्यात्मिक आभा के बीच सजे दीपों से गंगा तट जगमगा उठा तो दूसरी ओर गीत-संगीत, कथक, बिरहा और सूफी गायन ने महोत्सव में लोक संस्कृति के रंग भर दिए।

देर रात तक चले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों की प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि डीएम पवन कुमार गंगवार ने सिंहासन बत्तीसी गैलरी का अवलोकन किया। इसके बाद हवन-पूजन और गंगा आरती के दर्शन के साथ दीप प्रज्वलन किया।

जिलाधिकारी ने कहा कि नयनागढ़ महोत्सव जैसे आयोजन किसी भी नगर क्षेत्र के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक ताने-बाने को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी परंपरा, संस्कृति और विरासत से जोड़ने का काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन बत्तीसी को केवल देखने की वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि उसके माध्यम से अपने जीवन में न्यायप्रियता और नैतिकता अपनाने की प्रेरणा लेनी चाहिए। डीएम ने राजेश पटेल द्वारा लिखित पुस्तक आठवां द्वार का विमोचन भी किया। एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर चुनार एसडीएम अनेग सिंह, महोत्सव समिति के संरक्षक मेजर कृपाशंकर सिंह, अध्यक्ष दिनेश सिंह पटेल, सचिव अफसर अली, श्यामधर चतुर्वेदी, सुरेंद्र सिंह पटेल, अखिलेश सिंह, आदि थे।