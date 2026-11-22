जागरण संवाददाता, मीरजापुर। घर से ड्यूटी जा रहे विद्युत कमी की शनिवार की रात चार लोगों ने देहात कोतवाली क्षेत्र के बीरशापुर गांव में घेर धारदार हथियार से हमला करते हुए हत्या कर दी। जमीन को लेकर चल रही पुरानी रंजिश को लेकर पट्टीदारों द्वारा घटना को अंजाम देना बताया गया है। तहरीर मिलने पर पुलिस ने चार लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

मृतक के पिता कृपाशंकर दुबे ने बताया गया कि उनकी पट्टीदार प्रमोद दुबे आदि से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। रात को मेरा बेटा अतुल दुबे मवैया विद्युत उपकेंद्र पर ड्यूटी करने जा रहा था । वह संविदा पर चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी था। जैसे ही घर से थोड़ी दूर पहुंचा कि आरोपितों ने घेर कर उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया।