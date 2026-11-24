जागरण संवाददाता, मीरजापुर (विंध्याचल)। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर मंगलवार को मां विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भोर में चार से पांच बजे के बीच मंगला आरती के बाद मंदिर का फाटक खुलने से पहले ही दर्शनार्थियों की लंबी कतार लग गई थी।

बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से धाम में जबरदस्त भीड़ रही। भीड़ के दबाव में मंदिर की व्यवस्था अस्त-व्यस्त नजर आई और आम दर्शनार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

श्रद्धालुओं का आरोप है कि फर्जी प्रोटोकॉल के नाम पर कुछ लोगों को पुलिसकर्मियों और कुछ पंडों की मिलीभगत से दर्शन कराया जा रहा है। इसके कारण घंटों लाइन में लगने के बाद भी आम श्रद्धालुओं को मां के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं।

पटना निवासी अनिल झा, जौनपुर निवासी अच्छे लाल और जहानाबाद निवासी संजय शर्मा ने बताया कि वे घंटों लाइन में लगकर मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मंदिर में जिस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है, वैसी व्यवस्था अन्य धार्मिक स्थलों पर देखने को नहीं मिलती। श्रद्धालुओं ने व्यवस्था में सुधार की मांग की।

मंदिर में भीड़ के साथ ही नगर के प्रमुख मार्गों पर भी जाम की स्थिति बनी रही। अटल चौक से बंगाली तिराहा, बरतर तिराहा से स्टेट बैंक चौराहा और बरतर तिराहा तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। जाम के कारण श्रद्धालुओं को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।