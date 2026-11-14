भाजपा सरकार में अपराधियों का बोलबाला, सत्ता में आए तो भेजेंगे जेल : आशुतोष सिन्हा

जागरण संवाददाता, विंध्याचल (मीरजापुर)। भाजपा सरकार में अपराध और अपराधियों का बोलबाला है। जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से प्रदेश में अपराधियों का प्रभाव बढ़ा है। विंध्याचल थाना क्षेत्र में बालक के अपहरण और हत्या की घटना बेहद गंभीर है।

सपा की सरकार बनने पर ऐसे अपराधियों को जेल भेजने का काम किया जाएगा। यह बातें वाराणसी स्नातक खंड के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने शुक्रवार को मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहीं। स्नातक एमएलसी चुनाव में मिली जीत पर उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ चुनाव में बड़ी लड़ाई थी। इसके बावजूद मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई, जिसके लिए सभी का आभारी हूं। उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले मां विंध्यवासिनी के दर्शन और कंतित मजार पर चादरपोशी का संकल्प लिया था, जिसे पूरा करने वे यहां पहुंचे।