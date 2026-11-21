जागरण संवाददाता, मीरजापुर। राजगढ़ थाना क्षेत्र के धनसिरिया गांव में शुक्रवार की देर रात कक्षा नौ में पढ़ने वाली 16 वर्षीय कशिश का शव घर के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी होते ही स्वजन में चीख-पुकार मच गई।

किशोरी अपने स्वजन के साथ गांव के पास आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। बताया जा रहा है कि वह समारोह से करीब एक घंटे पहले ही घर लौट आई थी। इसके बाद वह अपने कमरे में चली गई।

देर रात करीब 12 बजे जब स्वजन शादी समारोह से घर पहुंचे और कमरे का दरवाजा खुलवाने लगे तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस पर किशोरी की मां ने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो बेटी घर में लगे लोहे की पाइप में दुपट्टा के फंदे से लटकी दिखाई दी।

इसके बाद स्वजन किसी तरह दरवाजा तोडकर उसे नीचे फंदे से उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि किशोरी के हाथ पर अनुपम नामक युवक का नाम लिखा था, जिसे लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।