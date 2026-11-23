जागरण संवाददाता, मीरजापुर। पिता की डांट से नाराज होकर घर से निकले 17 वर्षीय किशोर का 11 दिन बाद सोमवार को जंगल में आंवले के पेड़ से संदिग्ध परिस्थितियों में शव लटकता मिला। लालगंज थाना क्षेत्र के जयकर खुर्द स्थित डांगरकेरी जंगल में शव मिलने से क्षेत्र में चर्चा होने लगी। शव की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी।

जयकर खुर्द निवासी रामनाथ यादव उर्फ नत्थू का 17 वर्षीय पुत्र लखन यादव 11 नवंबर को घर से लापता हो गया था। पिता रामनाथ यादव की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार किशोर शाम करीब तीन बजे पिता की डांट से क्षुब्ध होकर घर से चला गया था। स्वजन और रिश्तेदारों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला।