बिरसा मुंडा मात्र एक क्षेत्र या समाज के नहीं, बल्कि पूरी धरती के संरक्षक थे : दिव्या मित्तल

जागरण संवाददाता, लालगंज(मीरजापुर)। क्षेत्र में बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में जनपद की पूर्व जिलाधिकारी और जननीति भारत पार्टी की संस्थापक दिव्या मित्तल ने शिरकत की। लालगंज क्षेत्र के नयागांव में आयोजित इस समारोह में उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा मात्र एक क्षेत्र या समाज के नहीं, बल्कि पूरी धरती के संरक्षक (धरती आबा) थे। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए जो ऐतिहासिक संघर्ष किया, वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है।