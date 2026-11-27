जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विंध्याचल क्षेत्र के गैपुरा रेलवे ओवरब्रिज पर बुधवार रात बुलेट अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। हादसे में पीछे बैठे बराती अंशुल यादव करीब 20 फीट नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक चला रहे रतन यादव भी पुल पर ही गिर पड़े। उपचार के दौरान अंशुल की मौत हो गई, जबकि रतन को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

भदोही जिले के कोईरौना थाना क्षेत्र के चैनपट्टी भीखीपुर निवासी 28 वर्षीय अंशुल यादव और रतन यादव अपने गांव के अंकित की बरात में शामिल होने विंध्याचल क्षेत्र के खम्हरिया दमुआन गांव जा रहे थे। रात करीब दस बजे वे गैपुरा रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंचे, तभी बुलेट दीवार से टकरा गई। टक्कर के झटके से पीछे बैठे अंशुल सिर के बल पुल से नीचे गिर गए।

हादसे की सूचना पर कलना गहरवार गांव के राजकुमार गौतम, श्रीराम बिंद और क्षेत्र पंचायत सदस्य राजू राम समेत कई लोग मौके पर पहुंचे। गैपुरा चौकी पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अंशुल को बाहर निकाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरोई पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कालेज के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।