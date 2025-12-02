बीएचयू साउथ कैंपस बरकछा में बीएससी कृषि तृतीय वर्ष के छात्र अनिल मीना की हार्ट अटैक से मृत्यु
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर बरकछा में अध्ययनरत बीएससी कृषि के तृतीय वर्ष के छात्र अनिल मीना की मंगलवार को हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। छात्र ने सुबह सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें राजीव गांधी दक्षिण परिसर की एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। अनिल मीना स्वयं चलकर अस्पताल के अंदर गए, लेकिन उपचार के दौरान लगभग दो घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई।
आचार्य प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि 30 वर्षीय अनिल मीना कोटा, राजस्थान के निवासी थे। अस्पताल में पहुंचने के बाद उनका इलाज शुरू किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। छात्र का शव वर्तमान में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। परिवार को इस घटना की सूचना दे दी गई है और उन्हें बुधवार तक आने की जानकारी मिली है।
इस घटना ने परिसर में शोक की लहर दौड़ा दी है। अनिल मीना के सहपाठियों और शिक्षकों ने उनकी आकस्मिक मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। छात्र जीवन में इस प्रकार की घटनाएं न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि शैक्षणिक संस्थानों में भी गहरा प्रभाव डालती हैं।
राजीव गांधी दक्षिणी परिसर के प्रशासन ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे अनिल मीना के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इस दुखद घटना ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है।
राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर बरकछा मीरजापुर में मंगलवार को छात्र की हार्ट अटैक से मौत होने के बाद छात्रों में नाराजगी व्याप्त हो गई। बताया कि उपचार की बेहतर सुविधा होती तो शायद जान बच जाती। छात्र के मौत की जानकारी होने के बाद वहा अन्य विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करने लगे तो प्रशासनिक अधिकारी भी समझाने पहुंचे।
आचार्य प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि अनिल मीना बीएचयू कृषि विभाग के तृतीय वर्ष के छात्र साथ थे। वे अरावली हास्टल में रहते थेे। मंगलवार की सुबह करीब आइ बजे उनकी प्रैक्टिकल की परीक्षा थी। जिसके लिए तैयार हो रहे थे। इसी दौरान उनके सीने दर्द होने लगा। इसकी जानकारी उन्होंने अपने साथियों को दी। लोगों ने नार्मल तबियत खराब होने की आशंका जताते हुए पैरासीटा माल टैबलेट दिया। आराम नहीं मिलने और दर्द बढ़ने पर उनको 11 बजे एंबुलेंस से मेडिकल कालेज के अस्पताल भेजा गया।
