जागरण संवाददाता, मीरजापुर। प्रयागराज स्थित एजी आफिस की आडिट टीम ने सिंचाई विभाग के लघु डाल में करीब 16 करोड़ रुपये के एरियर घोटाले की जांच की। जांच के दौरान 168 करोड़ रुपये का गोलमाल सामने आने की बात कही गई है। टीम ने विभाग से पिछले दस वर्षों में हुए कार्यों, उनकी लागत और स्थानों का पूरा ब्योरा मांगा है। आरोप है कि विभाग यह जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहा है।

सिंचाई विभाग के मीरजापुर नहर प्रखंड में तैनात बाबू जितेंद्र कुमार आदि ने कथित तौर पर करीब 16 करोड़ रुपये का एरियर फर्जी तरीके से 344 लोगों के खातों में भेज दिया था। जांच में मामला सामने आने के बाद बाबू जितेंद्र कुमार सिंह समेत तीन बाबुओं और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निलंबित किया गया है। अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली की जांच जारी है। अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार ने बाबू जितेंद्र कुमार सिंह और अन्य के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया है।





