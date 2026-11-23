जागरण संवाददाता, सक्तेशगढ़ (मीरजापुर)। विकास खंड राजगढ़ की ग्राम पंचायत रामपुर सक्तेशगढ़ स्थित घुनिया पूर्वी विद्यालय में निर्माण कार्यों के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप है। क्षेत्र के संतोष कुमार ने ग्रामीणों संग जिलाधिकारी को शपथ-पत्र देकर उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

शपथ-पत्र के अनुसार, चारदीवारी निर्माण के लिए कमला, वीरेंद्र कुमार, लवकुश, सुनीता देवी और निर्मला देवी के खातों में क्रमशः 11,928, 22,400, 11,928, 11,928 और 11,928 रुपये का भुगतान दिखाया गया। आरोप है कि ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और इनके खातों के जरिए नरेगा का पैसा निकाला गया।