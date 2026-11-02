मीरजापुर में मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप, 28 हजार नाम दो से चार बार दर्ज

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले समाजवादी पार्टी की ओर से कराई गई जांच में जिले की मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सपा की जांच में पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 28,018 मतदाताओं के नाम एक ही या अलग-अलग बूथों पर दो से तीन बार दर्ज मिले हैं।

कुछ नाम तो तीन से चार बार दर्ज पाए गए। जिला प्रशासन ने भी मतदाता सूची में ऐसी गड़बड़ी की बात स्वीकार करते हुए सुधार की बात कही है। जिले में कुल 16,82,966 मतदाता हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर जनपद के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने मतदाता सूची की जांच कराई।

इसमें मीरजापुर सदर विधानसभा क्षेत्र में 4,353, चुनार में 5,475, छानबे में 5,120, मझवां में 6,403 और मड़िहान में 6,667 मतदाताओं के नाम एक से अधिक बार दर्ज मिले। सपा ने प्रमाण के साथ इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की है। जांच में करीब 11 हजार नाम दो बार, आठ हजार तीन बार और एक हजार नाम चार बार दर्ज होने की बात सामने आई है।

चुनार में बूथ संख्या 208 और 298 पर प्रदीप कुमार पुत्र नंदलाल का नाम दो बार दर्ज है। बूथ संख्या 182 व 236 पर प्रदीप कुमार पुत्र पन्नालाल और 249 व 386 पर प्रदीप कुमार पुत्र मोहन का नाम दो-दो बार है। बूथ संख्या 342 व 344 पर प्रभावती का नाम तीन बार दर्ज है। मझवां में बूथ संख्या 222, 66 व 87 पर पड़री के चौहान पट्टी गांव की अनीता देवी का नाम तीन बार दर्ज है।