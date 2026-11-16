मीरजापुर में युवक की मौत के मामले में आरोपित गिरफ्तार, चारपाई की पाटी बरामद

जागरण संवाददाता, लालगंज (मीरजापुर)। लालगंज पुलिस ने बामी गांव निवासी संजय की मौत के मामले में आरोपित रोहित को रविवार को पतुलखी ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से घटना में इस्तेमाल चारपाई की पाटी बरामद की गई। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

सीओ लालगंज अमर बहादुर ने बताया कि बामी नौडिहवां गांव निवासी बुधिराम ने 13 अक्टूबर को नामजद आरोपितों के विरुद्ध तहरीर दी थी। तहरीर के अनुसार, कुछ लोग ताश खेल रहे थे। इसी दौरान उनके बीच विवाद हो गया। संजय बीच-बचाव करने पहुंचे तो रोहित आदि ने चारपाई की पाटी और डंडे से उनके सिर पर हमला कर दिया। संजय गंभीर रूप से घायल हो गए।

उन्हें मेडिकल कालेज के मंडलीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से वाराणसी स्थित बीएचयू के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रोहित के विरुद्ध गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी।